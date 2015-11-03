Notizie Sosta Fiorentina

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Antognoni: "Dabo e Falcinelli sono acquisti mirati. La sosta ci ha fatto male, vogliamo finire degnamente il campionato"
04 febbraio 2018 15:25
Benassi: "Un punto voluto, cercato e meritato. Ora la sosta per ripartire ancora più determinati"
06 gennaio 2018 16:28
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