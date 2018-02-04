Antognoni: "Dabo e Falcinelli sono acquisti mirati. La sosta ci ha fatto male, vogliamo finire degnamente il campionato"

Giancarlo Antognoni ha parlato a Premium Sport prima di Bologna-Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:"Siamo due squadre vicine in classifica e veniamo da due brutte partite, però speriamo di riprende...

Giancarlo Antognoni ha parlato a Premium Sport prima di Bologna-Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:"Siamo due squadre vicine in classifica e veniamo da due brutte partite, però speriamo di riprenderci nel modo migliore. Ci sono i presupposti per fare bene ma è sempre un derby, con due squadre che cercano di giocare a calcio. Dabo e Falcinelli sono acquisti mirati, sono andati via giocatori importanti come Babacar e Sanchez, ma sono stati sostituiti degnamente. Questi ragazzi faranno bene per questo prosieguo di campionato. Paghiamo un po' la sosta, cerchiamo di riprenderci per finire degnamente il campionato, ottenendo qualcosa di concreto anche se la classifica dice il contrario. Ci proveremo fino alla fine".