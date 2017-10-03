Gazzetta: Saponara al top tra 1 mese, arriva il ballottaggio con Benassi

La Gazzetta dello sport oggi in edicola parla di un Riccardo Saponara imprescindibile per la Fiorentina: il numero 8 fa dei movimenti esiziali, in campo, alzandosi dietro la prima punta in fase di pos...

La Gazzetta dello sport oggi in edicola parla di un Riccardo Saponara imprescindibile per la Fiorentina: il numero 8 fa dei movimenti esiziali, in campo, alzandosi dietro la prima punta in fase di possesso ed abbassandosi quando il pallone ce l'hanno gli avversari. Serve però almeno 1 mese ancora perché sia al meglio: ma il ballottaggio con Benassi, in quella porzione di campo, sta già diventando realtà.