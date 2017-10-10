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Benassi: ''Dovevo ambientarmi, vedrete, andrà meglio. Chiesa? Sarà un grande campione viola''

Marco Benassi ha parlato del suo momento in maglia viola ai microfoni di Premium Sport: “Penso che si potesse fare di più. Ho avuto bisogno di un periodo di adattamento per capire le richieste di squa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2017 15:46
Benassi: ''Dovevo ambientarmi, vedrete, andrà meglio. Chiesa? Sarà un grande campione viola'' - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
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Marco Benassi ha parlato del suo momento in maglia viola ai microfoni di Premium Sport: “Penso che si potesse fare di più. Ho avuto bisogno di un periodo di adattamento per capire le richieste di squadra e allenatore, credo che andrà sempre meglio. L’ambiente è sempre sereno, ci poteva stare di incontrare delle difficoltà. L’importante è continuare a lavorare al massimo.
Contro l’Udinese servirà concentrazione difensiva e aggressività, quello che ci è mancato con il Chievo. Il nostro modo di giocare è di fare la partita per 90 minuti, dobbiamo riuscirci il più possibile. Chiesa? È un ragazzo che ha tutto per diventare un grande campione, dal punto di vista tecnico e mentale. Si allena sempre al massimo. Scudetto? Vedo molto bene il Napoli, gioca un calcio spettacolare, forse il migliore d’Italia e tra i migliori in Europa”.

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