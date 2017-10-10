Benassi: ''Dovevo ambientarmi, vedrete, andrà meglio. Chiesa? Sarà un grande campione viola''

Marco Benassi ha parlato del suo momento in maglia viola ai microfoni di Premium Sport: “Penso che si potesse fare di più. Ho avuto bisogno di un periodo di adattamento per capire le richieste di squa...

Marco Benassi ha parlato del suo momento in maglia viola ai microfoni di Premium Sport: “Penso che si potesse fare di più. Ho avuto bisogno di un periodo di adattamento per capire le richieste di squadra e allenatore, credo che andrà sempre meglio. L’ambiente è sempre sereno, ci poteva stare di incontrare delle difficoltà. L’importante è continuare a lavorare al massimo.

Contro l’Udinese servirà concentrazione difensiva e aggressività, quello che ci è mancato con il Chievo. Il nostro modo di giocare è di fare la partita per 90 minuti, dobbiamo riuscirci il più possibile. Chiesa? È un ragazzo che ha tutto per diventare un grande campione, dal punto di vista tecnico e mentale. Si allena sempre al massimo. Scudetto? Vedo molto bene il Napoli, gioca un calcio spettacolare, forse il migliore d’Italia e tra i migliori in Europa”.