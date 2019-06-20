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Sarri su Bernardeschi: "Mi piace, ma è discontinuo. Lo farò giocare in un solo ruolo, ha la caratteristica del campione"

Nel corso della lunga conferenza di presentazione alla Juventus, Maurizio Sarri ha speso anche qualche parola per l'ex viola Federico Bernardeschi: "Parlai già bene di lui in passato, mi piace molto,...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
20 giugno 2019 16:19
Sarri su Bernardeschi: "Mi piace, ma è discontinuo. Lo farò giocare in un solo ruolo, ha la caratteristica del campione" -
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Nel corso della lunga conferenza di presentazione alla Juventus, Maurizio Sarri ha speso anche qualche parola per l'ex viola Federico Bernardeschi: "Parlai già bene di lui in passato, mi piace molto, però è discontinuo. Vedo che fa alcune grandi partite ed altre in cui potrebbe dare di più. Credo che sia venuto il momento per lui di giocare bene in un ruolo solo, senza cambiare di continuo. Ha una caratteristica tipica dei campioni: la coordinazione".

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