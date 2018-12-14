Aglietti spiazza tutti: "Empoli favorito contro la Fiorentina. Pioli ha responsabilità e Simeone..."

Alfredo Aglietti, ex tecnico dell'Empoli, ha parlato della prossima sfida tra azzurri e viola ai microfoni di Radio Blu: "“In questo momento l’Empoli è avvantaggiato rispetto alla Fiorentina. La squad...

Alfredo Aglietti, ex tecnico dell'Empoli, ha parlato della prossima sfida tra azzurri e viola ai microfoni di Radio Blu: "“In questo momento l’Empoli è avvantaggiato rispetto alla Fiorentina. La squadra azzurra sta attraversando un periodo di massima fiducia dopo il cambio in panchina. La Fiorentina ha perso brillantezza ed entusiasmo rispetto ad inizio stagione. Attacco? La verità è che la Fiorentina non ha una vera alternativa a Simeone. Anche Pjaca non sta rendendo secondo quelle che erano le aspettative. L’unica certezza là davanti e Chiesa, che però non può sempre cantare e portare la croce. Con i giovani serve pazienza. Pioli? Sicuramente l’allenatore ha delle responsabilità, ma reputo Stefano un grande tecnico. La squadra ha un’identità grazie a lui e la mancanza di bel gioco emerso nelle ultime gare è dovuto alla ricerca forsennata del risultato”.