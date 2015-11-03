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Notizie Aglietti Fiorentina

Aglietti: "La Fiorentina deve andare a Como a giocarsi la partita poi col Pisa sarà la gara spartiacque"

13 febbraio 2026 21:52

Aglietti: "Ho visto un miglioramento di Parisi, può aiutare la Fiorentina ad uscire dalla crisi"

03 dicembre 2025 16:14

"Prandelli fece fuori Corini per un giovane Vincenzo Italiano, con lui abbiamo vinto il campionato"

04 marzo 2022 14:34

Aglietti: "Complimenti a Commisso, non si è fatto mettere i piedi in testa per la gestione di Chiesa"

23 novembre 2019 19:40

Aglietti spiazza tutti: "Empoli favorito contro la Fiorentina. Pioli ha responsabilità e Simeone..."

14 dicembre 2018 16:07

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