Aglietti: “La Fiorentina deve andare a Como a giocarsi la partita poi col Pisa sarà la gara spartiacque”

Intervistato all’interno dell’edizione serale del Pentasport di Radio Bruno, l’allenatore Alfredo Aglietti ha parlato dell’imminente match della Fiorentina che domani andrà a fare visita al Como:

“La Fiorentina deve andare a giocarsi la partita se vai solo ed esclusivamente per cercare di non prenderle fai fatica. Puoi sperare in uno 0-0 o in un contropiede ma è difficile. Spero e mi auguro che la Fiorentina faccia una partita di personalità, ultimamente fuori casa sta giocando meglio che in casa come aveva fatto con Lazio e Bologna. Sicuramente anche il non dover vincere per forza certe partite libera anche mentalmente. Il Como gioca molto bene,forse tra le migliori in Serie A, però ti lascia anche qualche spazio e devi cercare di sfruttarlo. Io non aspetterei il Como perché ha giocatori di qualità che nell’uno contro uno sono bravi: bisognerà cercare di andarli ad affrontare alti e sfruttare qualche loro errore. Il Como è una squadra che nel fare possesso palla ti attira per verticalizzare e creare uno contro uno sulle fasce. Il fatto che abbiano la miglior difesa significa che difendono bene tutti in blocco e che è una squadra che concede poco perché gli avversari hanno poco la palla. Il Como mi piace molto e il lavoro di Fabregas si vede molto bene”

Sul calendario:

“Bisogna partire dalla gara di domani, la Fiorentina è chiamata a dare risposte sul campo anche proprio da squadra. Il pareggio col Torino ha lasciato tanto amaro in bocca. La Fiorentina deve fare una prestazione importante domani, poi col Pisa diventa spartiacque. Bisogna pensare partita per partita, anche se il campionato è troppo più importante della Conference. L’obiettivo deve essere quello di mantenere le antenne dritte in campionato. La squadra è superiore alle altre, ma quando sei lì con la testa pesante e le pressioni che altri non hanno può diventare pericoloso”