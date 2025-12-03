Aglietti: “Ho visto un miglioramento di Parisi, può aiutare la Fiorentina ad uscire dalla crisi”

Il mister Alfredo Aglietti ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni sui viola: “La situazione non è semplice. Uno in questi casi può o cercare soluzioni nuove o affidarsi alle certezze riproponendo il modulo usato lo scorso anno e quest’anno, anche se con Palladino si è usato anche la difesa a quattro. Sicuramente questa squadra è stata costruita per giocare a tre ma ora dare uno scossone anche tattico può essere una soluzione, anche se ora non ci si può più permettere di sbagliare vista la situazione pesante a livello ambientale. A sinistra Parisi, che sta facendo bene, spesso ha giocato a quattro a Empoli. A destra invece se Dodo non è al meglio potresti giocare anche con un terzino più bloccato. Ripeto cercare soluzioni diverse può essere una chiave di lettura per svoltare in questo momento”.

Sulla coppia d’attacco: “Il campo per ora ha detto che Kean con Piccoli ha fatto più fatica. Moise è uno che non ha addosso il momento della Fiorentina, si sbatte e lotta con tutti, è anche un po’ sfortunato rispetto allo scorso anno. Tornando su chi al fianco di Kean si potrebbe anche giocare con un 4-4-1-1 e di conseguenza con un centrocampista a supporto della punta da usare anche come schermo verso il play del Sassuolo. Così magari si può anche mettere in posizione più defilata anche Gudmundsson creando una catena con Parisi”.