Aglietti: "Complimenti a Commisso, non si è fatto mettere i piedi in testa per la gestione di Chiesa"

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dall'ex allenatore dell'Hellas Verona Alfredo Aglietti: "La Fiorentina ha avuto un inizio difficoltoso poi hanno attraversato un momento di esaltazion...

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dall'ex allenatore dell'Hellas Verona Alfredo Aglietti: "La Fiorentina ha avuto un inizio difficoltoso poi hanno attraversato un momento di esaltazione, è arrivata poi la batosta di Cagliari che ha gelato l'intero ambiente. Fiorentina? Domani non sarà per nulla facile, i viola mancano di continuità ed il Verona ha un'ottima squadra. Da Chiesa abbiamo sempre tante aspettative, ci aspettiamo quest'anno il suo salto di qualità. Faccio i miei complimenti a Commisso per come ha gestito la situazione Chiesa senza farsi mettere i piedi in testa, ha dimostrato in questo modo l'alto livello della Fiorentina. In passato i gigliati provarono a prendermi mediante uno scambio con Baiano, ma lui non volse, peccato mi sarebbe piaciuto giocare per la Fiorentina".