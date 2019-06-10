Commisso incontra Corvino, summit ancora in corso: Pantaleo resta o se ne va? La decisione...
Come riporta Lady Radio, Pantaleo Corvino e Rocco Commisso sono a confronto - nell'hotel che ospita quest'ultimo - a partire dalle 14,30 di quest'oggi. a questo punto il patron italo-americano dovrà d...
A cura di Paolo Lazzari
10 giugno 2019 18:36
Come riporta Lady Radio, Pantaleo Corvino e Rocco Commisso sono a confronto - nell'hotel che ospita quest'ultimo - a partire dalle 14,30 di quest'oggi. a questo punto il patron italo-americano dovrà decidere se continuare con il dirigente pugliese, il cui contratto andrà in scadenza tra un anno, o se comunicargli l'addio in funzione di un nuovo progetto. In serata, dunque, dovrebbero arrivare le prime conferme sul futuro di Pantaleo.