Sky: Pjaca può andarsene subito, la Juve lo riprende per darlo al Fulham

Ha del clamoroso l’indiscrezione odierna firmata Sky Sport: la Juventus sarebbe pronta a riprendersi subito Marko Pjaca, a gennaio, per poi girarlo al Fulham di Claudio Ranieri, che lo chiede con insi...

Ha del clamoroso l’indiscrezione odierna firmata Sky Sport: la Juventus sarebbe pronta a riprendersi subito Marko Pjaca, a gennaio, per poi girarlo al Fulham di Claudio Ranieri, che lo chiede con insistenza. Anche se il croato non ha convinto, però, la Fiorentina non sembra intenzionata a farlo partire già adesso.