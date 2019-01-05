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Sky: Pjaca può andarsene subito, la Juve lo riprende per darlo al Fulham

Ha del clamoroso l’indiscrezione odierna firmata Sky Sport: la Juventus sarebbe pronta a riprendersi subito Marko Pjaca, a gennaio, per poi girarlo al Fulham di Claudio Ranieri, che lo chiede con insi...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
05 gennaio 2019 15:45
Sky: Pjaca può andarsene subito, la Juve lo riprende per darlo al Fulham - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Ha del clamoroso l’indiscrezione odierna firmata Sky Sport: la Juventus sarebbe pronta a riprendersi subito Marko Pjaca, a gennaio, per poi girarlo al Fulham di Claudio Ranieri, che lo chiede con insistenza. Anche se il croato non ha convinto, però, la Fiorentina non sembra intenzionata a farlo partire già adesso.

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