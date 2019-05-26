Fiesole contro Della Valle: "Vi dovete vergognare" e "Torna da dove sei arrivato"
Esplode la rabbia della curva Fiesole a fine gara: i tifosi non risparmiano i Della Valle, nonostante la salvezza, ed attaccano con due striscioni emblematici: "Nulla da festeggiare, vi dovete vergogn...
A cura di Paolo Lazzari
26 maggio 2019 23:36
Esplode la rabbia della curva Fiesole a fine gara: i tifosi non risparmiano i Della Valle, nonostante la salvezza, ed attaccano con due striscioni emblematici: "Nulla da festeggiare, vi dovete vergognare" il primo, mentre il secondo, ancora più pesante, recita "Un minuto dalla fine è passato, torna nel villaggio da dove sei arrivato, scemo".