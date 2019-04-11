Marchetti: "Montella bis? La Fiorentina lo avrebbe comunque cercato in estate, si è anticipata"

La firma di Sky sport Luca Marchetti ha parlato anche di Fiorentina nel suo editoriale per Tmw: "E’ iniziato già il Montella bis. La Fiorentina ha anticipato una mossa che probabilmente avrebbe provat...

La firma di Sky sport Luca Marchetti ha parlato anche di Fiorentina nel suo editoriale per Tmw: "E’ iniziato già il Montella bis. La Fiorentina ha anticipato una mossa che probabilmente avrebbe provato a fare per la prossima stagione, visto che ormai il rapporto con Pioli non sarebbe continuato. Pioli ha deciso di interromperlo subito, dopo essersi sentito profondamente toccato nella professionalità dal comunicato con cui la Fiorentina chiudeva le 48 ore di riflessione sul momento negativo dei viola. Dalla polemica che ne scaturisce vorremmo uscirne subito. Di sicuro non possono essere messi in discussione i sentimenti e le sensazioni avute dall’ormai ex allenatore della Fiorentina. Così come si devono assolutamente prendere in considerazione le precisazioni della società: ma queste sono vicende che dovranno risolvere (eventualmente lo vorranno) in privato le due parti. Non in pubblico. Nel frattempo concentriamoci su Montella: si presenta, nuovamente a Firenze, con grande entusiasmo. Nella sua prima esperienza ha fatto cose egregie".