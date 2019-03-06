Amoruso: "Milenkovic si è montato la testa, torni umile. Modello Ajax? A Firenze impossibile perché..."
L'ex difensore viola Lorenzo Amoroso si è espresso con parole dure ai microfoni di Radio Bruno, parlando della Fiorentina in generale e dei singoli. "Milenkovic? Secondo me si è montato la testa. Si è...
L'ex difensore viola Lorenzo Amoroso si è espresso con parole dure ai microfoni di Radio Bruno, parlando della Fiorentina in generale e dei singoli. "Milenkovic? Secondo me si è montato la testa. Si è convinto di essere già un grande calciatore e forza le cose, come l'anticipo bucato sul Papu Gomez nell'ultima gara. Ha un grande avvenire, ma a patto di restare umile e concentrato. Modello Ajax? A Firenze ed in Italia in generale è impossibile: lì guardano a dare principi di gioco uniformi fin dalle giovanili, mentre qua si pensa soltanto al risultato".