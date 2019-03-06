Amoruso: "Milenkovic si è montato la testa, torni umile. Modello Ajax? A Firenze impossibile perché..."

L'ex difensore viola Lorenzo Amoroso si è espresso con parole dure ai microfoni di Radio Bruno, parlando della Fiorentina in generale e dei singoli. "Milenkovic? Secondo me si è montato la testa. Si è...

A cura di Paolo Lazzari 06 marzo 2019 14:45

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