Biraghi ricorda Astori: "Ci sono uomini che non muoiono mai. Facciamo di tutto per renderti orgoglioso"

Nel giorno del ricordo di Davide Astori, anche il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi ha voluto affidare un pensiero sui social. "Ci sono uomini che non muoiono MAI - le sue parole sul profilo...

Nel giorno del ricordo di Davide Astori, anche il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi ha voluto affidare un pensiero sui social. "Ci sono uomini che non muoiono MAI - le sue parole sul profilo instagram - ci sono storie che verranno tramandate in eterno. Stiamo facendo di tutto per renderti orgoglioso di noi, perché noi lo eravamo, lo siamo e lo saremo per sempre di TE!! Riposa in pace Capitano".