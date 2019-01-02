Bucchioni: “Pjaca? Non incide mai, tanto vale far giocare un giovane”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del rendimento di Pjaca ai microfoni di Radio Blu: “Non lo vedo mai lucido, non incide mai. Rispetto al suo potenziale è un flop, non sta rendendo come ci si a...

A cura di Paolo Lazzari 02 gennaio 2019 21:37

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