Sconcerti: "Mi dicono da Londra che Arsene Wenger vorrebbe allenare la Fiorentina"

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dell'addio di Stefano Pioli e delle possibili alternative: "Pioli si è ritrovato con una squadra che non è stata rinforzata, a partire da Alban Lafont, che non ha mi ha mai dato grande sicurezza. Adesso spero si eviti, con tutto il rispetto, Fabio Liverani: vorrebbe dire che ancora una volta la costruzione della squadra sarebbe in mano ad un uomo solo, Pantaleo Corvino. Chi vorrei io? A me dicono da Londra che ad Arsene Wenger l’ipotesi di allenare in Italia piacerebbe: Fiorentina e Sampdoria sarebbero le sue destinazioni ideali".