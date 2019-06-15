Commisso: "Montella farà benissimo. Batistuta? Non faccio promesse, torno a Firenze il 24..."

Rocco Commisso ha parlato nuovamente della Fiorentina, stavolta ai microfoni del TGR Rai Toscana: "Montella? Sono sicuro che farà benissimo, è già stato qui ed in passato ha trovato successi important...

A cura di Paolo Lazzari 15 giugno 2019 16:29

Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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