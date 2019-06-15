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Commisso: "Montella farà benissimo. Batistuta? Non faccio promesse, torno a Firenze il 24..."

Rocco Commisso ha parlato nuovamente della Fiorentina, stavolta ai microfoni del TGR Rai Toscana: "Montella? Sono sicuro che farà benissimo, è già stato qui ed in passato ha trovato successi important...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
15 giugno 2019 16:29
Commisso: "Montella farà benissimo. Batistuta? Non faccio promesse, torno a Firenze il 24..." - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Rocco Commisso ha parlato nuovamente della Fiorentina, stavolta ai microfoni del TGR Rai Toscana: "Montella? Sono sicuro che farà benissimo, è già stato qui ed in passato ha trovato successi importanti. L'esperienza maturata negli ultimi mesi sarà fondamentale per il successo di domani. Batistuta in società? Non posso fare promesse, forse sì, forse no. A Firenze per il calcio storico? Non ci sarò questo sabato, ma sono onorato dell'invito del sindaco per la finale: per il 24 sarò a Firenze. Messaggio per i tifosi? Un giorno per volta cerchiamo di dare loro felicità".

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