Commisso: "Montella farà benissimo. Batistuta? Non faccio promesse, torno a Firenze il 24..."
Rocco Commisso ha parlato nuovamente della Fiorentina, stavolta ai microfoni del TGR Rai Toscana: "Montella? Sono sicuro che farà benissimo, è già stato qui ed in passato ha trovato successi important...
Rocco Commisso ha parlato nuovamente della Fiorentina, stavolta ai microfoni del TGR Rai Toscana: "Montella? Sono sicuro che farà benissimo, è già stato qui ed in passato ha trovato successi importanti. L'esperienza maturata negli ultimi mesi sarà fondamentale per il successo di domani. Batistuta in società? Non posso fare promesse, forse sì, forse no. A Firenze per il calcio storico? Non ci sarò questo sabato, ma sono onorato dell'invito del sindaco per la finale: per il 24 sarò a Firenze. Messaggio per i tifosi? Un giorno per volta cerchiamo di dare loro felicità".