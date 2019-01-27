Incredibile Paratici: dimentica foglietto al ristorante con su scritto "50 milioni per Chiesa"

Ha del clamoroso l'indiscrezione del quotidiano Il Tempo: il dg della Juventus, Fabio Paratici, avrebbe dimenticato ieri sera un fogliettino contenente diversi nomi di mercato finiti in orbita Juve, c...

Ha del clamoroso l'indiscrezione del quotidiano Il Tempo: il dg della Juventus, Fabio Paratici, avrebbe dimenticato ieri sera un fogliettino contenente diversi nomi di mercato finiti in orbita Juve, con tanto di cifre. O meglio; Paratici lo avrebbe strappato, ma un altro avventore curioso lo avrebbe ricomposto, per poi spedire la foto al quotidiano. Sul pezzo di carta, accanto ai nomi di Zaniolo (valutato 40 milioni) e Milinkovic Savic, oltre a molti altri, compare anche quello di Federico Chiesa, con scritta accanto una quotazione da 50 milioni di euro.

Il foglietto "incriminato":