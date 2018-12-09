Babacar: "Mai facile segnare alla tua ex squadra. La Fiorentina tornerà a vincere presto"

L'ex viola Khouma El Babacar ha parlato a DAZN a fine gara: "Non è mai facile segnare alla tua ex squadra. Mi dispiace per il momento "no" che stanno vivendo i viola, ma sono sicuro che torneranno pre...

A cura di Paolo Lazzari 09 dicembre 2018 15:47

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