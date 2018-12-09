Babacar: "Mai facile segnare alla tua ex squadra. La Fiorentina tornerà a vincere presto"
L'ex viola Khouma El Babacar ha parlato a DAZN a fine gara: "Non è mai facile segnare alla tua ex squadra. Mi dispiace per il momento "no" che stanno vivendo i viola, ma sono sicuro che torneranno pre...
A cura di Paolo Lazzari
09 dicembre 2018 15:47
L'ex viola Khouma El Babacar ha parlato a DAZN a fine gara: "Non è mai facile segnare alla tua ex squadra. Mi dispiace per il momento "no" che stanno vivendo i viola, ma sono sicuro che torneranno presto a vincere. A noi manca un pizzico di esperienza e di malizia in campo. Venire a Sassuolo è stata una buona scelta per la mia carriera. Ho salutato tutti i miei ex compagni: sono rimasto amico con ognuno di loro".