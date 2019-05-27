Rivoluzione Commisso: via Corvino e Cognigni, si chiude il canale privilegiato con Ramadani. Si salva solo Antognoni...

Il Corriere dello Sport in edicola oggi afferma che con Commisso la società avvierà una vera e propria rivoluzione: i primi a "saltare" saranno Corvino e Cognigni e, parallelamente, si compieranno sce...

A cura di Paolo Lazzari 27 maggio 2019 14:32

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