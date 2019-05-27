Rivoluzione Commisso: via Corvino e Cognigni, si chiude il canale privilegiato con Ramadani. Si salva solo Antognoni...
Il Corriere dello Sport in edicola oggi afferma che con Commisso la società avvierà una vera e propria rivoluzione: i primi a "saltare" saranno Corvino e Cognigni e, parallelamente, si compieranno sce...
A cura di Paolo Lazzari
27 maggio 2019 14:32
Il Corriere dello Sport in edicola oggi afferma che con Commisso la società avvierà una vera e propria rivoluzione: i primi a "saltare" saranno Corvino e Cognigni e, parallelamente, si compieranno scelte differenti anche in chiave mercato. In questo senso, secondo il quotidiano, verrà chiuso il canale privilegiato instaurato da tempo con Fali Ramadani, per dare respiro a scelte dagli orizzonti più ampi e variegati. A salvarsi, in questa mini - rivoluzione, sarebbe soltanto un'icona come Giancarlo Antognoni.