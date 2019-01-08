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Corsport: Gabbiadini arriva solo ad una condizione. L’attesa di Corvino...

Sul Corriere dello sport in edicola oggi ci si sofferma sul mercato Viola. Corvino non ha mollato l’idea Manolo Gabbiadini, ma questa fase di attesa potrebbe favorire le concorrenti. Affinché l’italia...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
08 gennaio 2019 08:30
Corsport: Gabbiadini arriva solo ad una condizione. L’attesa di Corvino... -
Rassegna Stampa
Corvino
Firenze
Gabbiadini
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Sul Corriere dello sport in edicola oggi ci si sofferma sul mercato Viola. Corvino non ha mollato l’idea Manolo Gabbiadini, ma questa fase di attesa potrebbe favorire le concorrenti. Affinché l’italiano arrivi a Firenze, tuttavia, è necessario che parta almeno uno tra Thereau e d Eysseric.

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