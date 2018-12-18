Graziani: "Balotelli? Nemmeno con una pistola alla tempia. Simeone ha sbagliato, ma..."

Ciccio Graziani ha detto la sua- ai microfoni di Radio Bruno - sul possibile interesse per Mario Balotelli, nel mercato di gennaio: "Balotelli? Fossi la Fiorentina non lo prenderei neanche con una pis...

Ciccio Graziani ha detto la sua- ai microfoni di Radio Bruno - sul possibile interesse per Mario Balotelli, nel mercato di gennaio: "Balotelli? Fossi la Fiorentina non lo prenderei neanche con una pistola puntata alla tempia. Riconosco che ha qualità tecniche importanti ma non mi piace per i suoi comportamenti, è un talento sprecato. L’esultanza di Simeone? Ha sbagliato, ma ha chiesto subito scusa e per me è finita lì".