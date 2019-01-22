Gazzetta: "Gagliardini non vuole andare a Firenze né all'estero, preferisce giocarsela all'Inter"

Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi si fa il punto sul nome di Gagliardini in ottica Fiorentina: "Corvino lo ha chiesto in prestito - precisa la rosea - ma ci sono due problemi. Il primo è che...

A cura di Paolo Lazzari 22 gennaio 2019 09:17

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