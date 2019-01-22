Gazzetta: "Gagliardini non vuole andare a Firenze né all'estero, preferisce giocarsela all'Inter"
Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi si fa il punto sul nome di Gagliardini in ottica Fiorentina: "Corvino lo ha chiesto in prestito - precisa la rosea - ma ci sono due problemi. Il primo è che...
A cura di Paolo Lazzari
22 gennaio 2019 09:17
Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi si fa il punto sul nome di Gagliardini in ottica Fiorentina: "Corvino lo ha chiesto in prestito - precisa la rosea - ma ci sono due problemi. Il primo è che l'Inter lo vuol dare via soltanto a titolo definitivo; il secondo che il giocatore ha storto il naso di fronte all'ipotesi Firenze, ma anche di fronte ad una cessione all'estero: vuole giocarsi le sue carte all'Inter, fino a giugno".