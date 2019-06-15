Montella: "Mi aspettavo la conferma, obiettivi da fissare con Pradè. Chiesa? Dipende da lui..."

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di TGR Rai dopo la notizia della sua conferma alla guida della Fiorentina: "Se me lo aspettavo? Fino a prova contraria sì, la società si è presa giustamente d...

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di TGR Rai dopo la notizia della sua conferma alla guida della Fiorentina: "Se me lo aspettavo? Fino a prova contraria sì, la società si è presa giustamente del tempo, mi fa piacere che abbiano stima e fiducia in me. Obiettivi? Li costruiremo a tavolino con il direttore. Se proverò a trattenere Chiesa? Lui è un grande talento, si deve ancora completare, per sua e nostra fortuna. Dipende dalle sue scelte e da quelle della società".