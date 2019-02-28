Corsport: Chiesa si prende la Fiorentina sulle spalle. Anima della squadra e leader, vuole la finale di Coppa

Il Corriere dello Sport si sofferma oggi sulla grande partita fatta da Federico Chiesa: "Le qualità di Federico Chiesa ormai sono innegabili, si sta prendendo la Fiorentina e il palcoscenico del calci...

Il Corriere dello Sport si sofferma oggi sulla grande partita fatta da Federico Chiesa: "Le qualità di Federico Chiesa ormai sono innegabili, si sta prendendo la Fiorentina e il palcoscenico del calcio italiano partita dopo partita. Ieri era la numero 100 in maglia viola, e si è regalato il ventunesimo gol tra i professionisti, il sesto in coppa Italia, dove condivide con Dybala il record di gol consecutivi dai quarti alla Semifinale. Federico sta dimostrando sempre più di essere l’anima combattiva della squadra. Nel 2014, quando la Fiorentina raggiunse la finale di Coppa, Federico era un ragazzino, e ora sogna di poter essere protagonista in una partita per alzare un trofeo. Farà di tutto per realizzare il sogno suo, della città intera, che anche ieri sera si è stretta intorno alla squadra".