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Corsport: Muriel e Simeone con Chiesa, si può. Pioli non vuol lasciare fuori il Cholito e studia...

Il Corriere dello sport in edicola oggi fa il punto su quello che potrebbe essere il possibile attacco viola domenica prossima, contro la Samp. Pioli vorrebbe far debuttare dal primo minuto Luis Murie...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
16 gennaio 2019 09:55
Corsport: Muriel e Simeone con Chiesa, si può. Pioli non vuol lasciare fuori il Cholito e studia... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Rassegna Stampa
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Il Corriere dello sport in edicola oggi fa il punto su quello che potrebbe essere il possibile attacco viola domenica prossima, contro la Samp. Pioli vorrebbe far debuttare dal primo minuto Luis Muriel, apparso carico e pimpante, ma anche il Simeone visto contro il Torino è in forma, così come Chiesa, autore della doppietta che ha steso i granata. Per questo, il mister sta studiando la soluzione tattica migliore, non escludendo un tridente in cui Cholito parta largo, così come Chiesa.

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