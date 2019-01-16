Corsport: Muriel e Simeone con Chiesa, si può. Pioli non vuol lasciare fuori il Cholito e studia...

Il Corriere dello sport in edicola oggi fa il punto su quello che potrebbe essere il possibile attacco viola domenica prossima, contro la Samp. Pioli vorrebbe far debuttare dal primo minuto Luis Murie...

Il Corriere dello sport in edicola oggi fa il punto su quello che potrebbe essere il possibile attacco viola domenica prossima, contro la Samp. Pioli vorrebbe far debuttare dal primo minuto Luis Muriel, apparso carico e pimpante, ma anche il Simeone visto contro il Torino è in forma, così come Chiesa, autore della doppietta che ha steso i granata. Per questo, il mister sta studiando la soluzione tattica migliore, non escludendo un tridente in cui Cholito parta largo, così come Chiesa.