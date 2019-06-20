Pedullà: "Per Viviano grandi passi avanti. Il titolare? Via Drago, nessun dubbio che sarà Lafont"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di portieri viola ai micofoni di Radio Bruno: "Per Viviano - afferma - sono stati fatti grossi passi in avanti. Anche oggi i dirigenti viola hanno parla...

A cura di Paolo Lazzari 20 giugno 2019 15:35

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