Pedullà: "Per Viviano grandi passi avanti. Il titolare? Via Drago, nessun dubbio che sarà Lafont"
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di portieri viola ai micofoni di Radio Bruno: "Per Viviano - afferma - sono stati fatti grossi passi in avanti. Anche oggi i dirigenti viola hanno parla...
A cura di Paolo Lazzari
20 giugno 2019 15:35
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di portieri viola ai micofoni di Radio Bruno: "Per Viviano - afferma - sono stati fatti grossi passi in avanti. Anche oggi i dirigenti viola hanno parlato con il suo entourage, lui è disposto ad un ruolo da secondo, da chioccia, anche in virtù del suo forte legame con Firenze. Il titolare? Non c'è nessun dubbio, sarà Lafont: Dragowski verrà invece ceduto al migliore offerente".