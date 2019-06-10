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Gazzetta: l'Atalanta da Champions sogna Muriel e Veretout. Il colombiano si allontana da Firenze, Jordan...

La Gazzetta dello sport in edicola oggi afferma che l'Atalanta, pronta a giocare la prossima champions, sta cercando di rinforzare la rosa con nomi di qualità. Tra questi, secondo la rosea, ci sarebbe...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
10 giugno 2019 11:54
Gazzetta: l'Atalanta da Champions sogna Muriel e Veretout. Il colombiano si allontana da Firenze, Jordan... - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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La Gazzetta dello sport in edicola oggi afferma che l'Atalanta, pronta a giocare la prossima champions, sta cercando di rinforzare la rosa con nomi di qualità. Tra questi, secondo la rosea, ci sarebbero anche Luis Muriel e Jordan Veretout. Il colombiano sembra oggi più lontano dalla Fiorentina, con Gasperini pronto a fare carte false per averlo come alternativa in attacco. Più difficile per la Dea arrivare al francese, rispetto al quale è folta la concorrenza.

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