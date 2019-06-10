Gazzetta: l'Atalanta da Champions sogna Muriel e Veretout. Il colombiano si allontana da Firenze, Jordan...

La Gazzetta dello sport in edicola oggi afferma che l'Atalanta, pronta a giocare la prossima champions, sta cercando di rinforzare la rosa con nomi di qualità. Tra questi, secondo la rosea, ci sarebbe...

La Gazzetta dello sport in edicola oggi afferma che l'Atalanta, pronta a giocare la prossima champions, sta cercando di rinforzare la rosa con nomi di qualità. Tra questi, secondo la rosea, ci sarebbero anche Luis Muriel e Jordan Veretout. Il colombiano sembra oggi più lontano dalla Fiorentina, con Gasperini pronto a fare carte false per averlo come alternativa in attacco. Più difficile per la Dea arrivare al francese, rispetto al quale è folta la concorrenza.