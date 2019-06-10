Gazzetta: l'Atalanta da Champions sogna Muriel e Veretout. Il colombiano si allontana da Firenze, Jordan...
La Gazzetta dello sport in edicola oggi afferma che l'Atalanta, pronta a giocare la prossima champions, sta cercando di rinforzare la rosa con nomi di qualità. Tra questi, secondo la rosea, ci sarebbe...
A cura di Paolo Lazzari
10 giugno 2019 11:54
La Gazzetta dello sport in edicola oggi afferma che l'Atalanta, pronta a giocare la prossima champions, sta cercando di rinforzare la rosa con nomi di qualità. Tra questi, secondo la rosea, ci sarebbero anche Luis Muriel e Jordan Veretout. Il colombiano sembra oggi più lontano dalla Fiorentina, con Gasperini pronto a fare carte false per averlo come alternativa in attacco. Più difficile per la Dea arrivare al francese, rispetto al quale è folta la concorrenza.