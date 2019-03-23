Bucchioni: "Accordo Veretout - Napoli fatto, ma la Fiorentina spara alto, troppi 30 milioni"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a radio Kiss Kiss dell'interesse del Napoli nei confronti del centrocampista viola Jordan Veretout: “Mi risulta che l’accordo tra il giocatore ed il Napoli sia...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a radio Kiss Kiss dell'interesse del Napoli nei confronti del centrocampista viola Jordan Veretout: “Mi risulta che l’accordo tra il giocatore ed il Napoli sia in dirittura d’arrivo. Il problema sarà l’accordo economico con la Fiorentina. Da tempo i viola hanno proposto il rinnovo ma il giocatore non lo vuole fare. la Fiorentina ha sparato 30 milioni che sono troppi”