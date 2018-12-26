Biraghi: "Il Parma ha vinto con un tiro. Noi poco cinici, ma è mancato solo il gol. Il girone d'andata..."
Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta interna contro il Parma: "Loro hanno vinto facendo un unico tiro in porta e noi siamo stati poco cinici. O...
A cura di Paolo Lazzari
26 dicembre 2018 17:44
Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta interna contro il Parma: "Loro hanno vinto facendo un unico tiro in porta e noi siamo stati poco cinici. Oggi però abbiamo fatto tutto quello che potevamo, c'è mancato soltanto il gol. Poche occasioni? Abbiamo tirato da fuori area, anche perché loro si difendevano in 11 sotto la linea della palla. Il bilancio del girone d'andata? Pensiamo a Genova e poi vedremo".