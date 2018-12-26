Biraghi: "Il Parma ha vinto con un tiro. Noi poco cinici, ma è mancato solo il gol. Il girone d'andata..."

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta interna contro il Parma: "Loro hanno vinto facendo un unico tiro in porta e noi siamo stati poco cinici. O...

A cura di Paolo Lazzari 26 dicembre 2018 17:44

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi

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