Montella, conferma difficile: con Commisso si cambia tutto, ecco la rosa dei papabili sostituti

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, con l'arrivo di Rocco Commisso alla Fiorentina sarà rivoluzione vera. A farne le spese, con ogni probabilità, sarà anche il tecnico Vincenzo Montella. Al...

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, con l'arrivo di Rocco Commisso alla Fiorentina sarà rivoluzione vera. A farne le spese, con ogni probabilità, sarà anche il tecnico Vincenzo Montella. Al suo posto ecco un ventaglio di nomi che va dall'ex Roma Garcia a Stramaccioni, senza dimenticare Panucci, Di Francesco e, potenzialmente, anche Domenico Tedesco, mentre diminuirebbero le chance per Gennaro Gattuso.