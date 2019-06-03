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Montella, conferma difficile: con Commisso si cambia tutto, ecco la rosa dei papabili sostituti

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, con l'arrivo di Rocco Commisso alla Fiorentina sarà rivoluzione vera. A farne le spese, con ogni probabilità, sarà anche il tecnico Vincenzo Montella. Al...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
03 giugno 2019 13:49
Montella, conferma difficile: con Commisso si cambia tutto, ecco la rosa dei papabili sostituti - Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
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Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, con l'arrivo di Rocco Commisso alla Fiorentina sarà rivoluzione vera. A farne le spese, con ogni probabilità, sarà anche il tecnico Vincenzo Montella. Al suo posto ecco un ventaglio di nomi che va dall'ex Roma Garcia a Stramaccioni, senza dimenticare Panucci, Di Francesco e, potenzialmente, anche Domenico Tedesco, mentre diminuirebbero le chance per Gennaro Gattuso.

 

 

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