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Commisso: “Conferma Montella fake news. Veretout? Forse meglio venderlo. La settimana prossima annunciamo...”

L’edizione odierna de La Nazione propone una lunga intervista a Rocco Commisso. Ecco un estratto della prima parte: “Conferma Montella? Sono fake news, prima ci devo parlare. Il mercato? Non siamo in...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
12 giugno 2019 10:22
Commisso: “Conferma Montella fake news. Veretout? Forse meglio venderlo. La settimana prossima annunciamo...” - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L’edizione odierna de La Nazione propone una lunga intervista a Rocco Commisso. Ecco un estratto della prima parte: “Conferma Montella? Sono fake news, prima ci devo parlare. Il mercato? Non siamo in ritardo, in settimana prossima annunceremo qualcuno. Veretout? Stiamo valutando il da farsi, forse è meglio venderlo. Come agiamo? Prima i miei collaboratori individuano un mister X e poi arrivo io con l’assegno”.

Poi sul rapporto con Firenze e i tifosi: “In queste notti non ho dormito. Con la Fiesole ci siamo detti che non dobbiamo illuderci a vicenda. Gli States? Non mi piace come gli italiani vengono rappresentati li”.

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