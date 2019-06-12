Commisso: “Conferma Montella fake news. Veretout? Forse meglio venderlo. La settimana prossima annunciamo...”

L’edizione odierna de La Nazione propone una lunga intervista a Rocco Commisso. Ecco un estratto della prima parte: “Conferma Montella? Sono fake news, prima ci devo parlare. Il mercato? Non siamo in...

L’edizione odierna de La Nazione propone una lunga intervista a Rocco Commisso. Ecco un estratto della prima parte: “Conferma Montella? Sono fake news, prima ci devo parlare. Il mercato? Non siamo in ritardo, in settimana prossima annunceremo qualcuno. Veretout? Stiamo valutando il da farsi, forse è meglio venderlo. Come agiamo? Prima i miei collaboratori individuano un mister X e poi arrivo io con l’assegno”.

Poi sul rapporto con Firenze e i tifosi: “In queste notti non ho dormito. Con la Fiesole ci siamo detti che non dobbiamo illuderci a vicenda. Gli States? Non mi piace come gli italiani vengono rappresentati li”.