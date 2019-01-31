Calamai: "Chiesa come CR7, diventerà un fenomeno. Dove potevamo essere oggi con Muriel da inizio stagione..."

Luca Calamai, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato della fenomenale prestazione viola contro la Roma, esaltando Chiesa e Muriel ai microfoni di Radio Blu. "Chiesa è incredibile, le immag...

Luca Calamai, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato della fenomenale prestazione viola contro la Roma, esaltando Chiesa e Muriel ai microfoni di Radio Blu. "Chiesa è incredibile, le immagini che ci ha regalato ieri sono fantastiche. L'esultanza che ha ricordato Astori, l'abbraccio a Simeone, la tripletta...penso che abbia la fame di Cristiano Ronaldo e che, per questo, sia destinato a diventare un fenomeno. Muriel? Vi immaginate dove avrebbe potuto essere oggi la Fiorentina con lui in squadra dall'inizio del campionato?".