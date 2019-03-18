Mancini: "Chiesa è un giocatore tecnico come Zaniolo, con la continuità può soltanto migliorare"

Il tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa dell'attacco azzurro presentando le prossime sfide per Euro 2020: "Chiesa? Lui è un giovane molto tecnico, come Za...

Il tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa dell'attacco azzurro presentando le prossime sfide per Euro 2020: "Chiesa? Lui è un giovane molto tecnico, come Zaniolo. Si tratta di ragazzi che possono soltanto migliorare con il tempo e la continuità delle partite. Siamo felici di averli in nazionale e ci aspettiamo molto da loro".