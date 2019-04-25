Montella: "Gara quasi perfetta, è mancata fortuna. Adesso programmiamo il futuro, su Ilicic..."

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta ai microfoni Rai parla Vincenzo Montella:"C'è rammarico perché l'avevamo preparata bene, abbiamo creato tanto ed abbiamo perso per un infortunio sul secondo gol. Di...

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta ai microfoni Rai parla Vincenzo Montella:"C'è rammarico perché l'avevamo preparata bene, abbiamo creato tanto ed abbiamo perso per un infortunio sul secondo gol. Dispiace perché abbiamo avuto tante occasioni, c'abbiamo creduto. Oggi ci voleva una partita perfetta, ci siamo andati soltanto vicino. La squadra ha tenuto a livello fisico, loro sono forse la squadra più forte fisicamente insieme alla Juventus, stasera ci è mancato anche un pizzico di fortuna".

Poi, su passato e futuro: "Ilicic? E' arrivato quando c'ero io, poi non so perché è andato via, i motivi di una scissione possono essere tanti. Quanto sento mia la squadra? Abbiamo fatto solo dieci allenamenti, sono giovani, devono essere più maliziosi. Il Sassuolo? Ora pensiamo a fare punti, poi programmeremo, ho necessità di vedere chi vuole mettersi in mostra. Io confermatissimo? Sono appena arrivato".