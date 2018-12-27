Bucchioni: "Questo grigiore ha stufato, il livello di Firenze è un altro. Proprietà da mettere spalle al muro"
Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento viola ai microfoni di Radio Blu: "Francamente dopo 2 anni e mezzo questo grigiore ha stufato. Il livello di Firenze è un altro e la proprietà lo de...
Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento viola ai microfoni di Radio Blu: "Francamente dopo 2 anni e mezzo questo grigiore ha stufato. Il livello di Firenze è un altro e la proprietà lo deve capire, va messa con le spalle al muro. ADV? Parla solo quando si vince, mentre un presidente dovrebbe farsi sentire anche in caso di sconfitta. La Fiorentina deve competere almeno per il sesto posto: lo dicono gli introiti dai diritti tv. Se non entriamo in Europa nemmeno in un campionato mediocre come questo, quando ci torniamo?".