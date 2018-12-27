Bucchioni: "Questo grigiore ha stufato, il livello di Firenze è un altro. Proprietà da mettere spalle al muro"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento viola ai microfoni di Radio Blu: "Francamente dopo 2 anni e mezzo questo grigiore ha stufato. Il livello di Firenze è un altro e la proprietà lo de...

A cura di Paolo Lazzari 27 dicembre 2018 16:56

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