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Corriere Fiorentino: Astori, ecco i 3 esami che mostravano le extrasistole. Medici accusati di aver violato i protocolli

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi torna sul decesso di Davide Astori e sull’indagine inerente. Tre i referti medici finiti nel mirino: quello del 2014 a Cagliari, due a Firenze tra il 2016 e il 2...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
12 dicembre 2018 09:38
Corriere Fiorentino: Astori, ecco i 3 esami che mostravano le extrasistole. Medici accusati di aver violato i protocolli - Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Pioli
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Il Corriere Fiorentino in edicola oggi torna sul decesso di Davide Astori e sull’indagine inerente. Tre i referti medici finiti nel mirino: quello del 2014 a Cagliari, due a Firenze tra il 2016 e il 2017. Nei primi due casi, gli esami avevano evidenziato delle extrasistole ventricolari mentre nell’ultimo era presente anche un’extrasistolia a due morfologie. Per questo, i due medici sono indagati per omicidio colposo, per aver violato i protocolli cardiologici per il giudizio d’idoneità dello sport agonistico.

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