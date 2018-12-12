Corriere Fiorentino: Astori, ecco i 3 esami che mostravano le extrasistole. Medici accusati di aver violato i protocolli

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi torna sul decesso di Davide Astori e sull’indagine inerente. Tre i referti medici finiti nel mirino: quello del 2014 a Cagliari, due a Firenze tra il 2016 e il 2...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi torna sul decesso di Davide Astori e sull’indagine inerente. Tre i referti medici finiti nel mirino: quello del 2014 a Cagliari, due a Firenze tra il 2016 e il 2017. Nei primi due casi, gli esami avevano evidenziato delle extrasistole ventricolari mentre nell’ultimo era presente anche un’extrasistolia a due morfologie. Per questo, i due medici sono indagati per omicidio colposo, per aver violato i protocolli cardiologici per il giudizio d’idoneità dello sport agonistico.