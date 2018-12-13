L'ex Empoli Pozzi: "Una volta la Fiorentina aveva Gilardino e Toni, oggi gioca con Simeone"

Nicola Pozzi, ex attaccante dell'Empoli, ha parlato del prossimo derby ai microfoni di Radio Blu: "La Fiorentina negli ultimi anni ha varato questa politica dei giovani, ma se vuoi competere a certi l...

Nicola Pozzi, ex attaccante dell'Empoli, ha parlato del prossimo derby ai microfoni di Radio Blu: "La Fiorentina negli ultimi anni ha varato questa politica dei giovani, ma se vuoi competere a certi livelli serve un contesto di qualità, servono investimenti. Per esperienza personale posso dire che a 30 anni giochi con una maturità completamente diversa, che non puoi avere a 20. Con i giovani si devono mettere in preventivo delle difficoltà e discontinuità, la Fiorentina aveva iniziato bene ma nelle ultime settimane fa fatica. Simeone? E’ un ottimo attaccante, ma se lo paragoniamo agli attaccanti della Fiorentina di pochi anni fa come Gilardino e Toni, il confronto non regge. Non è un giocatore di quel livello, almeno ad oggi. E lo stesso vale per il resto della squadra".