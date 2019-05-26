Franchi compatto al 90': "Fate ridere". Tutto lo stadio fischia squadra e società: il motivo...

E' finita sommersa dai fischi dello stadio Franchi la stagione della Fiorentina. Al 90' - malgrado la salvezza conquistata - il pubblico ha criticato sonoramente la squadra, scandendo con decisione lo...

E' finita sommersa dai fischi dello stadio Franchi la stagione della Fiorentina. Al 90' - malgrado la salvezza conquistata - il pubblico ha criticato sonoramente la squadra, scandendo con decisione lo slogan "Fate ridere" al'indirizzo dei giocatori, dell'allenatore e della società. La viola si salva, del resto, grazie al risultato dell'Inter contro l'Empoli: anche stasera una gara sottotono ed una vittoria che, in questa stagione, resta un ricordo che sfuma in lontananza. Anche se stasera sarebbe stata necessaria.