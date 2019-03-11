Corriere Fiorentino: Chiesa e quella smorfia di dolore che lascia di ghiaccio anche il padre Enrico
Il Corriere Fiorentino oggi in edicola si sofferma sull'infortunio occorso ieri a Federico Chiesa, durante Fiorentina - Lazio. L'esterno - si legge - ha lasciato il campo e si è coperto la faccia con...
A cura di Paolo Lazzari
11 marzo 2019 11:16
Il Corriere Fiorentino oggi in edicola si sofferma sull'infortunio occorso ieri a Federico Chiesa, durante Fiorentina - Lazio. L'esterno - si legge - ha lasciato il campo e si è coperto la faccia con la maglietta viola, mostrando ripetutamente smorfie di dolore. Un infortunio che ha messo tutti in apprensione, a cominciare dal padre Enrico che, seduto in tribuna, ha passato tutto il tempo a cercare notizie sulle condizioni del figlio con lo smartphone.