Corriere Fiorentino: Chiesa e quella smorfia di dolore che lascia di ghiaccio anche il padre Enrico

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola si sofferma sull'infortunio occorso ieri a Federico Chiesa, durante Fiorentina - Lazio. L'esterno - si legge - ha lasciato il campo e si è coperto la faccia con...

A cura di Paolo Lazzari 11 marzo 2019 11:16

Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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