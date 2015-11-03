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Notizie Federico Fiorentina

E. Chiesa su Federico: "Sta meglio dopo l'infortunio ed è felice, vuole tornare a giocare presto"

29 dicembre 2019 19:27

Corriere Fiorentino: Chiesa e quella smorfia di dolore che lascia di ghiaccio anche il padre Enrico

11 marzo 2019 11:16

Nazione: Chiesa sotto attacco, la Fiorentina lo difende. Federico non si tocca...

01 ottobre 2018 08:53

Costacurta: "Ho visto 3-4 giocate di Federico Chiesa, è meglio del padre. Enrico mi tirerà uno schiaffo..."

28 febbraio 2018 16:25

Gazzetta: Federico Chiesa ha già fatto meglio del padre. I numeri...

26 settembre 2017 10:38

F. Chiesa: "Enrico babbo severo ma giusto. Contro la Juve sfiorai..."

17 marzo 2017 16:20

E.Chiesa: "Non presso Federico, vivere con noi lo aiuta perché..."

17 marzo 2017 16:11

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