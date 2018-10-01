Nazione: Chiesa sotto attacco, la Fiorentina lo difende. Federico non si tocca...
la Nazione in edicola oggi evidenzia come, dopo la simulazione di ieri, Federico Chiesa sia finito sotto il fuoco incrociato di molti. La Fiorentina però non ci sta e difende il suo talento alzando la...
A cura di Redazione Labaroviola
01 ottobre 2018 08:53
la Nazione in edicola oggi evidenzia come, dopo la simulazione di ieri, Federico Chiesa sia finito sotto il fuoco incrociato di molti. La Fiorentina però non ci sta e difende il suo talento alzando la voce, per evitare che venga “bollato” con un’etichetta che non gli appartiene. Chiesa, sostengono club Viola e compagni, è un giocatore corretto, tartassato dai fallo durante ogni gara.