Nazione: Chiesa sotto attacco, la Fiorentina lo difende. Federico non si tocca...

la Nazione in edicola oggi evidenzia come, dopo la simulazione di ieri, Federico Chiesa sia finito sotto il fuoco incrociato di molti. La Fiorentina però non ci sta e difende il suo talento alzando la...

A cura di Redazione Labaroviola 01 ottobre 2018 08:53

Chiesa, Fiorentina

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