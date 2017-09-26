Gazzetta: Federico Chiesa ha già fatto meglio del padre. I numeri...

L'edizione odierna de La Gazzetta dello sport evidenzia come Federico Chiesa, in proporzione, abbia già fatto meglio del padre. Al primo vero anno di Serie A ha segnato di più (3 reti in 27 presenze l...

L'edizione odierna de La Gazzetta dello sport evidenzia come Federico Chiesa, in proporzione, abbia già fatto meglio del padre. Al primo vero anno di Serie A ha segnato di più (3 reti in 27 presenze l’anno scorso, Enrico ne fece uno in 26 nel 1992-93 con la Samp), e con questa media rischia di far meglio anche al secondo. Chiesa senior segnò 14 gol in 36 partite alla Cremonese (1994-95), lui - in età ancor più precoce - è già a 2 in 5 presenze stagionali. È sulla buona strada, insomma.