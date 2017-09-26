Gazzetta: Federico Chiesa ha già fatto meglio del padre. I numeri...
L'edizione odierna de La Gazzetta dello sport evidenzia come Federico Chiesa, in proporzione, abbia già fatto meglio del padre. Al primo vero anno di Serie A ha segnato di più (3 reti in 27 presenze l...
A cura di Redazione Labaroviola
26 settembre 2017 10:38
L'edizione odierna de La Gazzetta dello sport evidenzia come Federico Chiesa, in proporzione, abbia già fatto meglio del padre. Al primo vero anno di Serie A ha segnato di più (3 reti in 27 presenze l’anno scorso, Enrico ne fece uno in 26 nel 1992-93 con la Samp), e con questa media rischia di far meglio anche al secondo. Chiesa senior segnò 14 gol in 36 partite alla Cremonese (1994-95), lui - in età ancor più precoce - è già a 2 in 5 presenze stagionali. È sulla buona strada, insomma.