Notizie Enrico Fiorentina

E. Chiesa su Federico: "Sta meglio dopo l'infortunio ed è felice, vuole tornare a giocare presto"
29 dicembre 2019 19:27
Toldo: "Federico e Enrico Chiesa hanno qualcosa in comune, ma il figlio farà più fatica del padre..."
09 gennaio 2018 19:46
Gazzetta: Federico Chiesa ha già fatto meglio del padre. I numeri...
26 settembre 2017 10:38
F. Chiesa: "Enrico babbo severo ma giusto. Contro la Juve sfiorai..."
17 marzo 2017 16:20
E.Chiesa: "Non presso Federico, vivere con noi lo aiuta perché..."
17 marzo 2017 16:11
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