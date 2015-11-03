Notizie Enrico Fiorentina

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E. Chiesa su Federico: "Sta meglio dopo l'infortunio ed è felice, vuole tornare a giocare presto"

29 dicembre 2019 19:27

Toldo: "Federico e Enrico Chiesa hanno qualcosa in comune, ma il figlio farà più fatica del padre..."

09 gennaio 2018 19:46

Gazzetta: Federico Chiesa ha già fatto meglio del padre. I numeri...

26 settembre 2017 10:38

F. Chiesa: "Enrico babbo severo ma giusto. Contro la Juve sfiorai..."

17 marzo 2017 16:20

E.Chiesa: "Non presso Federico, vivere con noi lo aiuta perché..."

17 marzo 2017 16:11

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