E.Chiesa: "Non presso Federico, vivere con noi lo aiuta perché..."

Enrico Chiesa, padre di Federico, parla a Violachannel.tv: "Federico vive con noi. La mamma lo segue per lo studio così come fa con gli altri due figli. Adesso ha rallentato ma con gli aiuti riuscirà...

Enrico Chiesa, padre di Federico, parla a Violachannel.tv: "Federico vive con noi. La mamma lo segue per lo studio così come fa con gli altri due figli. Adesso ha rallentato ma con gli aiuti riuscirà ad andare avanti. E’ concentrato sul calcio ma non trascurerà gli studi. Federico è un ragazzo tranquillo che si diverte, noi come genitori lo aiutiamo a crescere e lo sosteniamo. Vivere con noi lo aiuta perché la sera a cena possiamo avere dialogo. Gli diamo la possibilità di sbagliare perchè è giusto fare esperienza. Quando torna a casa stacca un po’ la spina e non porta a casa i problemi del quotidiano. Babbo o papà? Dipende dalla situazione, a volte mi chiama Enrico. Non entro mai nel merito della questione tecnica della sua carriera, così come negli studi lo segue sua mamma. Se mi chiede qualcosa lo aiuto ma non sono invadente e nemmeno pressante. E’ un percorso che deve fare da solo. Semplici? Abbiamo vinto un campionato col Figline, ci siamo divertiti tanto insieme. Mi accolse bene, fu molto bravo perché mi faceva fare allenamenti ad hoc. La Spal ha una storia da rispettare e lui lo sta facendo molto bene".