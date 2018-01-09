Toldo: "Federico e Enrico Chiesa hanno qualcosa in comune, ma il figlio farà più fatica del padre..."

Francesco Toldo è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La mia parata più bella è stata quella contro Kanu dell'Arsenal in Champions League. Preparai a lungo quella partita con il mio preparatore...

Francesco Toldo è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La mia parata più bella è stata quella contro Kanu dell'Arsenal in Champions League. Preparai a lungo quella partita con il mio preparatore e per fortuna risultò decisiva".

Prosegue su Chiesa: "Se Federico Chiesa somiglia ad Enrico? Si vede che hanno qualcosa in comune: Enrico arrivò in una squadra ben strutturata, questa Fiorentina non lo è ancora per questo sono convinto che farà un po' più di fatica".

E sul gol messo a segno da Brignoli contro il Milan: "Il gol di Brignoli? Fu come quello di Rampulla: un grande gesto tecnico davvero".

Conclude con un pensiero su Pioli: "Pioli? Con lui la difesa non era tanto buona all'inizio... prendevamo tanti gol. Lui però è stato sempre un ottimo difensore: ci ritirò un po' su".