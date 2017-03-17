F. Chiesa: "Enrico babbo severo ma giusto. Contro la Juve sfiorai..."

Anche Federico Chiesa ha parlato a Violachannel: “Under 21? E’ una grande soddisfazione, era uno dei miei obiettivi per questa stagione. Sono molto felice. Gol alla Juventus? Ho sfiorato la palla sul...

Anche Federico Chiesa ha parlato a Violachannel: “Under 21? E’ una grande soddisfazione, era uno dei miei obiettivi per questa stagione. Sono molto felice. Gol alla Juventus? Ho sfiorato la palla sul cross di Badelj. Enrico? E’ un babbo severo ma nei termini giusti, mi ha aiutato tantissimo e lo fa anche con gli altri figli. Tifosi? Mi chiedono foto e autografi, mi fa piacere che sia così. Sono contento di giocare per questa maglia e per questa città”.