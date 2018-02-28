Costacurta: "Ho visto 3-4 giocate di Federico Chiesa, è meglio del padre. Enrico mi tirerà uno schiaffo..."

L'ex difensore del Milan e della nazionale ed oggi subcommissario Figc, Billy Costacurta, ha parlato al termine dell'amichevole tra Italia e Fiorentina Primavera, finita 10-0 per gli azzurri. "Di tale...

L'ex difensore del Milan e della nazionale ed oggi subcommissario Figc, Billy Costacurta, ha parlato al termine dell'amichevole tra Italia e Fiorentina Primavera, finita 10-0 per gli azzurri. "Di talenti oggi ne vedo, ma non come quelli della Nazionale ’98, ad esempio. Quella era una selezione irraggiungibile. Ho visto Federico Chiesa fare 3-4 giocate e mi sembra addirittura meglio del padre. Speriamo che Enrico non sia qua, altrimenti mi tira uno schiaffo (ride, ndr)".